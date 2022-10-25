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Украинский Красный Крест требует жестких мер против российского за сбор денег для семей мобилизованных

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 01:43
ФОТО: GETTY

Красный Крест Украины призывает партнеров по международному Движению КК ввести "жесткие меры" в отношении российского Красного Креста - после того, как стало известно, что он собирает деньги для семей мобилизованных, воюющих против Украины.

Источник: Национальный комитет Общества Красного Креста Украины

Детали: Уточняется, что российский Красный Крест в очередной раз нарушает принцип нейтральности, начав поддержку политической акции #МЫВМЕСТЕ, начатой Москвой, в рамках которой предусмотрена помощь военнослужащим.

Дословно: "Красный Крест Украины призывает партнеров из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца к необходимости введения жестких мер по недопущению таких действий российским Красным Крестом".

Справка. Российский Красный Крест является участником Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (не путать с Международным комитетом Красного Креста) - международного гуманитарного движения, в котором участвуют около 97 миллионов добровольцев во всем мире. 

Задекларированная цель МДКК - "защита человеческой жизни и здоровья, предотвращение человеческих страданий и их облегчение, независимо от расы, религиозных и политических взглядов".

Международный комитет Красного Креста и Общество Красного Креста в Украине не имеют связи с Российским Красным Крестом. 

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Темы: РосcияКрасный Крествойна
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