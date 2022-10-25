Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 07:50
Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва
Франк-Вальтер Штайнмаєр у Києві, фото з Facebook Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Зустріч глав двох держав має відбутися ввечері. Штайнмаєр прибув до Києва потягом вранці у вівторок.

Реклама:

Штайнмаєр спочатку хотів зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак він відклав поїздку, оскільки міністерство закордонних справ і міністерство внутрішніх справ, а також Федеральна поліція та інші органи влади, вочевидь, мали занепокоєння з приводу безпеки.

За повідомленням Офісу Федерального президента, Штайнмаєр та Зеленський тепер хочуть зробити спільне звернення до німецьких міст та муніципалітетів із закликом у найближчій перспективі укласти нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами та допомогти людям, які там проживають, пережити зиму.

ВІДЕО ДНЯ

Після скасування візиту минулого тижня президенти України і Німеччини провели телефонну розмову, Зеленський заявив, що візит Штайнмаєра в Україну готується.

Нагадаємо, навесні у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Теми: НімеччинаУкраїнаміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
Усі новини...
Реклама: