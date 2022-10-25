Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве, фото из Facebook Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Встреча глав двух государств должна состояться вечером. Штайнмайер прибыл в Киев поездом утром во вторник.

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Штайнмайер сначала хотел встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако он отложил поездку, поскольку министерство иностранных дел и министерство внутренних дел, а также Федеральная полиция и другие органы власти, очевидно, имели беспокойство по поводу безопасности.

По сообщению Офиса Федерального президента, Штайнмайер и Зеленский теперь хотят сделать совместное обращение к немецким городам и муниципалитетам с призывом в ближайшей перспективе заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами и помочь людям, которые там проживают, пережить зиму.

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После отмены визита на прошлой неделе президенты Украины и Германии провели телефонный разговор, Зеленский заявил, что визит Штайнмайера в Украину готовится.

Напомним, весной в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив взамен федерального канцлера.