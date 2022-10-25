Втрати Росії за добу: майже пів тисячі вояк, літак і три гелікоптери

За останню добу Російська Федерація втратила у війні проти України орієнтовно 480 військовослужбовців, один літак, три гелікоптери, два безпілотники, дві РСЗВ і 21 танк.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;

танків ‒ 2 611 (+21) од;

бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;

артилерійських систем – 1 674 (+1) од;

РСЗВ – 377 (+2) од;

засоби ППО ‒ 190 (+1) од;

літаків – 271 (+1) од;

гелікоптерів – 248 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.