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Втрати Росії за добу: майже пів тисячі вояк, літак і три гелікоптери

Олена РощінаВівторок, 25 жовтня 2022, 09:19

За останню добу Російська Федерація втратила у війні проти України орієнтовно 480 військовослужбовців, один літак, три гелікоптери, два безпілотники, дві РСЗВ і 21 танк.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України 

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02 по 25.10 орієнтовно склали: 

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  • особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;
  • танків ‒ 2 611 (+21) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;
  • артилерійських систем – 1 674 (+1) од;
  • РСЗВ – 377 (+2) од;
  • засоби ППО  ‒ 190 (+1) од;
  • літаків – 271 (+1) од;
  • гелікоптерів – 248 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяГенштаб
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