Потери России за сутки: почти полтысячи вояк, самолет и три вертолета

За последние сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины ориентировочно 480 военнослужащих, один самолет, три вертолета, два беспилотника, две РСЗО и 21 танк.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили:

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личного состава – порядка 68 420 (+480) человек;

танков – 2 611 (+21) ед;

боевых бронированных машин – 5 321 (+26) ед;

артиллерийских систем – 1 674 (+1) ед;

РСЗО – 377 (+2) ед;

средства ПВО – 190 (+1) ед;

самолетов – 271 (+1) ед;

вертолетов – 248 (+3) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 372 (+2);

крылатые ракеты – 350 (+0),

корабли / катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 054 (+10) ед,

специальная техника – 149 (+0).

Данные уточняются.