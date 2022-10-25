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Потери России за сутки: почти полтысячи вояк, самолет и три вертолета

Елена РощинаВторник, 25 октября 2022, 09:19

За последние сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины ориентировочно 480 военнослужащих, один самолет, три вертолета, два беспилотника, две РСЗО и 21 танк.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины 

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили: 

  • личного состава – порядка 68 420 (+480) человек;
  • танков – 2 611 (+21) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 321 (+26) ед;
  • артиллерийских систем – 1 674 (+1) ед;
  • РСЗО – 377 (+2) ед;
  • средства ПВО – 190 (+1) ед;
  • самолетов – 271 (+1) ед;
  • вертолетов – 248 (+3) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 372 (+2);
  • крылатые ракеты – 350 (+0),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 054 (+10) ед,
  • специальная техника – 149 (+0).

Данные уточняются.

 

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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