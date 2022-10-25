Росіяни поливали вогнем Донеччину та Дніпропетровщину, тривають бої на Херсонщині – ОВА

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Донеччину, Дніпропетровщину, Сумщину, Миколаївщину та Харківщину, на Херсонщині окупанти мінують шляхи та переправи на шляху до відступу.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Сумщині протягом понеділка росіяни 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах. Великописарівську громаду окупанти обстріляли за день тричі.

Юнаківська громада: по околицям прикордонного села ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг. У всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

На Дніпропетровщині росіяни всю ніч били по Нікопольському району. Під вогонь потрапили Марганецька, Мирівська та Нікопольська громади. Люди не постраждали. Пошкоджені будинки, харчове підприємство, автівки та водогін. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби на Харківщині ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізовано одну людину.

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Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: із танків та артилерії окупанти обстрілюють Невське, Стельмахівка, Надія та Білогорівка. Відбиті атаки противника в районі Білогорівки. Усього ворог наніс 26 артилерійських ударів та два авіаудари по позиціях захисників Луганщини. У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом Володимира Путіна – беруть необхідне для потреб оборони.

Донеччина: вночі й зранку – обстріли Авдіївки, Бахмута, Очеретинської територіальної громади, Торецька. У деокупованих населених пунктах ситуація контрольована, але відбуваються активні обстріли с.Торське та смт Зарічне. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Продовжується видача гуманітарної допомоги, мешканцям Лиманської та Святогірської громад видано пенсії та інші види допомоги.

За минулу добу на Донеччині — 7 загиблих, 3 поранених.

На Миколаївщині протягом доби ворожих ударів зазнав населений пункт Широківської громади. Влучання було у дитячий садок та по відкритих територіях. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та зруйновано господарські прибудови. Постраждалих немає. Також у понеділок ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Як повідомляє ОК "Південь", у понеділок противник здійснював атаки по тилових громадах Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджено панелі сонячних батарей. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати Бериславський район, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Херсонській області. У Командуванні Повітряних Сил повідомили, що в Бериславському районі збили два ворожих ударних вертольоти Ка-52.

Продовжується фіксація фактів мародерства російськими військовими на деокупованих територіях. На звільнених від російських окупантів територіях Херсонщини тривають роботи по відновленню, організується допомоги місцевим мешканцям, працює міжнародна організація "Лікарі без кордонів".

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській,Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.