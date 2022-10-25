Россияне поливали огнем Донецкую и Днепропетровскую области, идут бои на Херсонщине – ОВА

За прошедшие сутки россияне обстреляли Донецкую, Днепропетровскую, Сумскую, Николаевскую и Харьковскую области, на Херсонщине оккупанты минируют пути и переправы на пути к отступлению.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Сумщине в течение понедельника россияне 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. Враг вел огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской громадам. Великописаревскую громаду оккупанты обстреляли за день трижды.

Реклама:

Юнаковская громада: по окрестностям приграничного села враг применил стрелковое оружие. Военные зафиксировали 10 автоматных очередей. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

На Днепропетровщине россияне всю ночь били по Никопольскому району. Под огонь попали Марганецкая, Мировская и Никопольская громады. Люди не пострадали. Повреждены дома, пищевое предприятие, автомобили и водопровод. Подробная информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки на Харьковщине враг продолжал террор гражданского населения Харьковщины. В частности, оккупанты обстреляли города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

ВИДЕО ДНЯ

В Купянске в результате ракетного удара, предварительно ракетами С-300, повреждено административное здание. В Двуречанской громаде поврежден жилой дом. Без пострадавших. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Золочевской громаде Богодуховского района с ранением госпитализирован один человек.

Продолжается разминирование освобожденных от оккупантов территорий. За сутки пиротехническими подразделениями ГСЧС обезврежено 455 взрывоопасных предметов.

Луганщина: из танков и артиллерии оккупанты обстреливают Невское, Стельмаховка, Надежда и Белогоровка. Отбиты атаки противника в районе Белогоровки. Всего враг нанес 26 артиллерийских ударов и два авиаудара по позициям защитников Луганщины. В Лисичанске россияне вывозят имущество горожан. Объясняют, что они действуют по новому указу Владимира Путина – берут необходимое для нужд обороны.

Донецкая область: ночью и утром – обстрелы Авдеевки, Бахмута, Очеретинской территориальной громады, Торецка. В деоккупированных населенных пунктах ситуация контролируемая, но происходят активные обстрелы с.Торское и пгт Заречное. Информация о последствиях уточняется.

Продолжается выдача гуманитарной помощи, жителям Лиманской и Святогорской громад выданы пенсии и другие виды помощи.

За минувшие сутки в Донецкой области – 7 погибших, 3 раненых.

На Николаевщине в течение суток вражеским ударам подвергся населенный пункт Широковской громады. Попадание было в детский сад и по открытым территориям. Также в результате обстрела поврежден жилой дом и разрушены хозяйственные пристройки. Пострадавших нет. Также в понедельник враг наносил удары по территории аквазоны Очаковской громады. Пострадавших нет.

Как сообщает ОК "Юг", в понедельник противник осуществлял атаки по тыловым громадам Николаевского района, в результате чего повреждены панели солнечных батарей. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Оккупанты продолжают обстреливать Бериславский район, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.

По информации Генерального штаба ВСУ, с целью замедления контрнаступления наших подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Херсонской области. В Командовании Воздушных Сил сообщили, что в Бериславском районе сбили два вражеских ударных вертолета Ка-52.

Продолжается фиксация фактов мародерства российскими военными на деоккупированных территориях. На освобожденных от российских оккупантов территориях Херсонщины продолжаются работы по восстановлению, организуется помощь местным жителям, работает международная организация "Врачи без границ".

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, на Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.