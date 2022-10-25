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Україна очікує від Німеччини $500 млн фіндопомоги щомісячно

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 10:49

Україна сподівається, що Німеччина буде перераховувати 500 мільйонів доларів щомісяця для фінансування українського бюджету воєнного часу.

Про це радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександр Роднянський сказав газетам медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

"Йдеться про надійний графік - як мінімум на найближчі пів року. Нам потрібно чотири-п'ять мільярдів доларів для нашого бюджету щомісяця" - сказав Роднянський.

За його словами, Німеччина "могла б взяти на себе близько 500 мільйонів доларів на місяць, особливо з перспективою на 2023 рік".

Україна загалом сподівається на близько двох мільярдів доларів на місяць від ЄС.

За словами Роднянського, останні російські безпілотники та ракетні атаки знищили 30 відсотків електростанцій та 40 відсотків енергетичної інфраструктури. Раніше Україна експортувала електроенергію і отримувала значні доходи. Це підтримувало валюту і стабілізувало резерви центрального банку.

На жаль, росіяни "досягли своєї мети - задушити український експорт електроенергії", сказав радник. Атаки також є цілеспрямованим ударом по енергетичній безпеці ЄС, зазначив він.

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Роднянський сподівається на екстрену допомогу для України у вигляді дизельних генераторів, аварійних електрогенераторів або мобільних електростанцій від Заходу.

Нагадаємо, федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у понеділок підтримав збільшення у бюджеті на 2023 рік витрат на допомогу Україні.

Теми: НімеччинаУкраїнагроші
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