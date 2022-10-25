Украина ожидает от Германии $500 млн финпомощи ежемесячно

Украина надеется, что Германия будет перечислять 500 миллионов долларов ежемесячно для финансирования украинского бюджета военного времени.

Об этом советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал газетам медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Речь идет о надежном графике - как минимум на ближайшие полгода. Нам нужно четыре-пять миллиардов долларов для нашего бюджета ежемесячно", - сказал Роднянский.

По его словам, Германия "могла бы взять на себя около 500 миллионов долларов в месяц, особенно с перспективой на 2023 год".

Украина в целом надеется на около двух миллиардов долларов в месяц от ЕС.

По словам Роднянского, последние российские беспилотники и ракетные атаки уничтожили 30 процентов электростанций и 40 процентов энергетической инфраструктуры. Ранее Украина экспортировала электроэнергию и получала значительные доходы. Это поддерживало валюту и стабилизировало резервы центрального банка.

К сожалению, россияне "достигли своей цели - задушить украинский экспорт электроэнергии", сказал советник. Атаки также являются целенаправленным ударом по энергетической безопасности ЕС, отметил он.

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Роднянский надеется на экстренную помощь для Украины в виде дизельных генераторов, аварийных электрогенераторов или мобильных электростанций от Запада.

Напомним, федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер в понедельник поддержал увеличение в бюджете на 2023 год расходов на помощь Украине.