Київщина: у двох районах можуть лунати вибухи
Вівторок, 25 жовтня 2022, 11:08
Жителів Київщини попереджають, що у вівторок у двох районах можуть лунати вибухи: працюватимуть сапери.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Деталі: 25 жовтня у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів.
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У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Крім того, в Бориспільському районі фахівці ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
У зв’язку з чим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.
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