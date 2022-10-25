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Київщина: у двох районах можуть лунати вибухи

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 11:08
Київщина: у двох районах можуть лунати вибухи
розмінування. фото Getty Images

Жителів Київщини попереджають, що у вівторок у двох районах можуть лунати вибухи: працюватимуть сапери.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: 25 жовтня у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів.

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У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Крім того, в Бориспільському районі фахівці ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

У зв’язку з чим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів.

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Теми: Київська областьмінування
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