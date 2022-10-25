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Киевщина: в двух районах могут раздаваться взрывы

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 11:08
разминирование. фото Getty Images

Жителей Киевщины предупреждают, что во вторник в двух районах могут раздаваться взрывы: будут работать саперы.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: 25 октября в Вышгородском районе пройдут учения для саперов.

В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.

В связи с чем в некоторых общинах возможно слышать звуки взрывов.

Темы: Киевская областьминирование
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