Киевщина: в двух районах могут раздаваться взрывы
Вторник, 25 октября 2022, 11:08
Жителей Киевщины предупреждают, что во вторник в двух районах могут раздаваться взрывы: будут работать саперы.
Источник: Киевская областная военная администрация
Детали: 25 октября в Вышгородском районе пройдут учения для саперов.
В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
Кроме того, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.
В связи с чем в некоторых общинах возможно слышать звуки взрывов.