Киевщина: в двух районах могут раздаваться взрывы

Жителей Киевщины предупреждают, что во вторник в двух районах могут раздаваться взрывы: будут работать саперы.

Источник: Киевская областная военная администрация

Детали: 25 октября в Вышгородском районе пройдут учения для саперов.

В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Бориспольском районе специалисты ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.

В связи с чем в некоторых общинах возможно слышать звуки взрывов.