У Херсоні окупанти кличуть людей до "тероборони", але ніхто не хоче – Спротив

У Херсонській області росіяни закликають усіх людей вступати до лав "тероборони", але у Херсоні охочих ризикувати собою заради загарбників немає.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Поки росіяни розповідають про 87% підтримки на "референдумі" й злочини "київського режиму", чомусь охочих захищати "народну владу" немає. По місту ходять агітатори окупантів й розклеюють листівки, та марно".

Деталі: У Спротиві підкреслили, що жителі Херсонщини не бажають воювати на боці окупантів. А це ще раз демонструє справжній рівень підтримки росіян в Херсоні та області.

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