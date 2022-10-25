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У Херсоні окупанти кличуть людей до "тероборони", але ніхто не хоче – Спротив

Ірина БалачукВівторок, 25 жовтня 2022, 11:55
У Херсоні окупанти кличуть людей до тероборони, але ніхто не хоче – Спротив
Фото sprotyv.mod.gov.ua

У Херсонській області росіяни закликають усіх людей вступати до лав "тероборони", але у Херсоні охочих  ризикувати собою заради загарбників немає.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Поки росіяни розповідають про 87% підтримки на "референдумі" й злочини "київського режиму", чомусь охочих захищати "народну владу" немає. По місту ходять агітатори окупантів й розклеюють листівки, та марно".

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Деталі: У Спротиві підкреслили, що жителі Херсонщини не бажають воювати на боці окупантів. А це ще раз демонструє справжній рівень підтримки росіян в Херсоні та області.

Передісторія:

  • Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії по всій Україні виникали черги людей, які вставали на захист своєї Батьківщини.
  • У Херсоні 1 березня цивільні чоловіки прийняли бій з російськими військовими, маючи на озброєнні лише "коктейлі Молотова". В ЦНС нагадали, що тоді в Бузковому парку міста росіяни вбили понад 20 героїв.

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Теми: Херсонвійнаокупація
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