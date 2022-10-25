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В Херсоне оккупанты зовут людей в "тероборону", но никто не хочет – Сопротивление

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 11:55
В Херсоне оккупанты зовут людей в тероборону, но никто не хочет – Сопротивление
Фото sprotyv.mod.gov.ua

В Херсонской области россияне призывают всех людей вступать в ряды "теробороны", но в Херсоне желающих рисковать собой ради захватчиков нет.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Пока россияне рассказывают о 87% поддержки на "референдуме" и преступлениях "киевского режима", почему-то желающих защищать "народную власть" нет. По городу ходят агитаторы оккупантов и расклеивают листовки, но бесполезно".

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Детали: В Сопротивлении подчеркнули, что жители Херсонщины не желают воевать на стороне оккупантов. А это еще раз демонстрирует настоящий уровень поддержки россиян в Херсоне и области.

Предыстория:

  • С самого начала полномасштабного вторжения России по всей Украине возникали очереди людей, которые вставали на защиту своей страны.
  • В Херсоне 1 марта гражданские мужчины приняли бой с российскими военными, имея на вооружении только "коктейли Молотова". В ЦНС напомнили, что тогда в Сиреневом парке города россияне убили более 20 героев.  

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Темы: Херсонвойнаоккупация
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