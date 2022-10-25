Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсоне оккупанты зовут людей в "тероборону", но никто не хочет – Сопротивление

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 11:55
Фото sprotyv.mod.gov.ua

В Херсонской области россияне призывают всех людей вступать в ряды "теробороны", но в Херсоне желающих рисковать собой ради захватчиков нет.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Пока россияне рассказывают о 87% поддержки на "референдуме" и преступлениях "киевского режима", почему-то желающих защищать "народную власть" нет. По городу ходят агитаторы оккупантов и расклеивают листовки, но бесполезно".

Детали: В Сопротивлении подчеркнули, что жители Херсонщины не желают воевать на стороне оккупантов. А это еще раз демонстрирует настоящий уровень поддержки россиян в Херсоне и области.

Предыстория:

  • С самого начала полномасштабного вторжения России по всей Украине возникали очереди людей, которые вставали на защиту своей страны.
  • В Херсоне 1 марта гражданские мужчины приняли бой с российскими военными, имея на вооружении только "коктейли Молотова". В ЦНС напомнили, что тогда в Сиреневом парке города россияне убили более 20 героев.  

Темы: Херсонвойнаоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру

Зеленский поговорил с новым премьером Британии Сунаком и пригласил его в Украину

Президент Израиля предоставит США доказательства использования Россией иранских дронов в Украине

Через падіння уламків російської ракети у Дніпрі зайнялась АЗС, є загиблі

Левые демократы отозвали письмо к Байдену с призывом к прямым переговорам с Россией

Вместо свободы: Кирилл предлагает внести в список ценностей россиян любовь к отечеству и жертвенность

Все новости...
Херсон
Оккупанты жалуются, что в Херсоне не хотят принимать российские рубли
Кража Суворова: Минкульт поблагодарил оккупантов за помощь в дерусификации
Экс-глава Генштаба Британии: Россиян в Херсоне ждет неизбежное поражение
Последние новости
05:26
Блинкен назвал ложными утверждения России о "грязной бомбе"
04:30
Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW
03:30
ВСУ уничтожили вражеские минометы, ЗРК и склад с боеприпасами – ОК "Юг"
02:38
Резников оценил риск ядерного удара со стороны России
01:59
Возмездие будет справедливым и неизбежным – Зеленский об ударе по Днепру
01:29
фотоБайден показал, как в очередной раз привился от ковида
00:58
Сумщина: россияне выпустили 106 снарядов по приграничным громадам
00:51
Резников ждет танки и истребители от Запада и США: все ожидают политического решения Штатов
00:19
видеоВ России – масштабный пожар на складе
23:56
фотоВ Чехии дорисовали "краденую" стиральную машину к памятнику солдату Красной армии
Все новости...