В Херсоне оккупанты зовут людей в "тероборону", но никто не хочет – Сопротивление
Вторник, 25 октября 2022, 11:55
В Херсонской области россияне призывают всех людей вступать в ряды "теробороны", но в Херсоне желающих рисковать собой ради захватчиков нет.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно ЦНС: "Пока россияне рассказывают о 87% поддержки на "референдуме" и преступлениях "киевского режима", почему-то желающих защищать "народную власть" нет. По городу ходят агитаторы оккупантов и расклеивают листовки, но бесполезно".
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Детали: В Сопротивлении подчеркнули, что жители Херсонщины не желают воевать на стороне оккупантов. А это еще раз демонстрирует настоящий уровень поддержки россиян в Херсоне и области.
Предыстория:
- С самого начала полномасштабного вторжения России по всей Украине возникали очереди людей, которые вставали на защиту своей страны.
- В Херсоне 1 марта гражданские мужчины приняли бой с российскими военными, имея на вооружении только "коктейли Молотова". В ЦНС напомнили, что тогда в Сиреневом парке города россияне убили более 20 героев.
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