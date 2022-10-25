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Зеленський просить партнерів про "фінансовий Рамштайн"

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 12:09

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів створити "фінансовий Рамштайн" для підтримки України - за аналогією з форматом, який ініціювали США для надання Україні озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України у Берліні 25 жовтня.

Зеленський нагадав, що бачить чотири компоненти безпеки України: безпека на землі, для чого необхідна стабільна військова підтримка, безпека у небі - що потребує посилення протиповітряної оборони, фінансова безпека - кошти для нагальних потреб, та інституційна спроможність - те, як Україна реалізує усі свої програми, у тому числі програму відбудови. 

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"Прошу вас зараз зосередитися не тільки на четвертому елементі - "як", але й третьому - "що" потрібно, наповнити реальним фінансуванням нашу роботу заради відновлення України", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім країнам за вже надану підтримку, але зазначив, що це мало би бути більш системно.  

"Вже зараз ми можемо ухвалити рішення про заснування "фінансового Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності, за аналогією з оборонним "Рамштайном". Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об’єднає і направить усі зусилля, що спрямовані на відбудову України після бойових дій. Потрібна консолідація, чітке і своєчасне спрямування ресурсів", - заявив Зеленський, додавши, що це має бути продовженням ідеї, закладеної на конференції щодо відновлення України у Лугано. 

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"Ми розробили прозорий план першочергових кроків для відбудови. Це те,що необхідно Україні буквально для виживання - не завтра, не наступного року… Вага нашого Fast Recovery Plan ("План швидкої відбудови") - 17 млрд доларів для критичної відбудови. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна й енергетична інфраструктура. Ми маємо колосальну потребу у відбудові житла там, де російські танки і артилерія методично знищували міста… Ми поки не отримали жодного цента на реалізацію Fast Recovery, і я прошу вас наблизити необхідні рішення, щоб зробити процес залучення партнерів до нашої відбудови швидшим", - наголосив Володимир Зеленський. 

Він нагадав про концепцію фонду відновлення, яку запропонувала Банкова як ключову інституцію, з умовою, що 75% наглядової ради складатимуть представники країн-донорів. 

Зеленський додав, що очікує вже від цієї конференції рішень для допомоги Україні з покриттям колосального дефіциту бюджету на 2023 рік. 

"Для України це непідйомна сума - 38 млрд доларів дефіциту. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії - суттєві кошти. Але наше об’єднання достатньо потужне, щоб реалізувати і таке завдання. Цей потенціал є, зокрема завдяки МВФ та іншим фінансовим інституціям. Наш діалог триває і я вірю, що він розвиватиметься від абстрактних цифр до конкретики, конкретних фінансів з конкретними джерелами", - сказав президент.  

Теми: ЗеленськийРамштайнекономіка
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