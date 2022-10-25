Зеленский просит партнеров о "финансовом Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров создать "финансовый Рамштайн" для поддержки Украины - по аналогии с форматом, который инициировали США для предоставления Украине вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

Зеленский напомнил, что видит четыре компонента безопасности Украины: безопасность на земле, для чего необходима стабильная военная поддержка, безопасность в небе - что требует усиления противовоздушной обороны, финансовая безопасность - средства для насущных потребностей, и институциональная способность - то, как Украина реализует все свои программы, в том числе программу восстановления.

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"Прошу вас сейчас сосредоточиться не только на четвертом элементе - "как", но и третьем - "что" нужно, чтобы наполнить реальным финансированием нашу работу ради восстановления Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил все страны за уже оказанную поддержку, но отметил, что это должно быть более системно.

"Уже сейчас мы можем принять решение об учреждении "финансового Рамштайн" для поддержки нашей общей стабильности, по аналогии с оборонным "Рамштайн". Нам нужна финансовая координационная платформа, которая объединит и направит все усилия, направленные на восстановление Украины после боевых действий. Нужна консолидация, четкое и своевременное направление ресурсов", - заявил Зеленский, добавив, что это должно быть продолжением идеи, заложенной на конференции по восстановлению Украины в Лугано.

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"Мы разработали прозрачный план первоочередных шагов для восстановления. Это то, что необходимо Украине буквально для выживания - не завтра, не в следующем году... Вес нашего Fast Recovery Plan ("План быстрого восстановления") - 17 млрд долларов для критического восстановления. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы имеем колоссальную потребность в восстановлении жилья там, где российские танки и артиллерия методично уничтожали города... Мы пока не получили ни одного цента на реализацию Fast Recovery, и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы сделать процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению быстрее", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он напомнил о концепции Фонда восстановления, которую предложила Банковая как ключевую институцию, с условием, что 75% наблюдательного совета будут составлять представители стран-доноров.

Зеленский добавил, что ожидает уже от этой конференции решений для помощи Украине с покрытием колоссального дефицита бюджета на 2023 год.

"Для Украины это неподъемная сумма - 38 млрд долларов дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, социальные выплаты, пенсии - существенные средства. Но наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать и такую задачу. Этот потенциал есть, в частности благодаря МВФ и другим финансовым институтам. Наш диалог продолжается и я верю, что он будет развиваться от абстрактных цифр к конкретике, конкретным финансам с конкретными источниками", - сказал президент.