Окупанти скаржаться, що в Херсоні не хочуть приймати російські рублі

Так звана "влада" окупованого Херсона заявила, що в деяких місцях не приймають російські рублі, зокрема під час продажу продуктів харчування.

Джерело: РБК із посиланням на призначеного Росією "заступника голови адміністрації" Кирила Стремоусова, мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Деталі: За його словами, в окупованому Херсоні "фіксують відмову приймати рублі в розрахунках за продукти харчування". Стремоусов стверджує, що деякі мешканці міста нібито намагаються в такий спосіб наживатися на ситуації та погрожує їм покаранням "за законами воєнного часу". Зокрема, колаборант пригрозив так званою депортацією на підконтрольну Україні територію тим, хто "не почує" окупаційну адміністрацію Херсонщини.

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Водночас він укотре наголосив, що "Херсон ніхто не здає і здавати не збирається".

Чому це важливо: 23 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися російських рублів. За його словами, раніше росіяни штучно завищували курс своєї валюти, однак через неминучість деокупації, зокрема Херсонщини, курс різко змінився.

Таким чином, в окупованому Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовляють приймати російські гроші.

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Що цьому передувало: У травні стало відомо, що російські загарбники ввели в обіг рубль на тимчасово окупованій території Херсонської області.