Оккупанты жалуются, что в Херсоне не хотят принимать российские рубли

Так называемые "власти" оккупированного Херсона заявили, что в некоторых местах не принимают российские рубли, в частности при продаже продуктов питания.

Источник: РБК со ссылкой на назначенного Россией "замглавы администрации" Кирилла Стремоусова, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По его словам, в оккупированном Херсоне "фиксируют отказ принимать рубли в расчётах за продукты питания". Стремоусов утверждает, что некоторые жители города пытаются таким образом наживаться на ситуации и угрожает им наказанием "по законам военного времени". В частности, коллаборант пригрозил так называемой депортацией на подконтрольную Украине территорию тех, кто "не услышит" оккупационную администрацию Херсонщины.

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Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что "Херсон никто не сдаёт и сдавать не собирается".

Почему это важно: 23 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители временно оккупированных территорий начали массово избавляться от российских рублей. По его словам, ранее россияне искусственно завышали курс своей валюты, однако из-за неизбежности деоккупации, в частности Херсонщины, курс резко изменился.

Таким образом, в оккупированном Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывают принимать российские деньги.

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Что этому предшествовало: В мае стало известно, что российские захватчики ввели в обращение рубль на временно оккупированной территории Херсонской области.