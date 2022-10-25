Глава Єврокомісії запропонувала варіант, як зробити відбудову України історією успіху

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що успіх відбудови України залежатиме від забезпечення трьох ключових моментів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своїй промові на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України у Берліні 25 жовтня.

"Передусім, ми повинні забезпечити, щоб Україні протягом всього часу отримувала допомогу, яку потребує. Друге: нам потрібна правильна архітектура, щоб зробити підтримку широкою і інклюзивною. Третє: оскільки Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, ми повинні вбудувати зусилля з відбудови України у її шлях до Євросоюзу", - заявила фон дер Ляєн.

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Для початку, за її словами, слід зосередитись на полегшенні щоденного виживання в умовах війни, щоб мати змогу платити необхідний мінімум щодня, зарплати силам оборони, вчителям, лікарям, пенсіонерам.

"Згідно з міжнародними фінансовими інституціями, Україна потребує 3-5 млрд євро щомісяця тільки щоб покрити ці поточні витрати.

Тут потрібна надійна підтримка від ЄС, від наших друзів у США і звісно від міжнародних фінансових інституцій. Я вважаю правильним, щоб ЄС взяв на себе частину і я працюю з державами-членами, щоб ЄС міг підтримати Україну сумно до 1,5 млрд євро щомісячно, що разом складе близько 18 млрд євро у 2023 році", - сказала президентка Єврокомісії.

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Паралельно Україна потребує швидкого відновлення вже зараз, коли Росія проводить навмисні атаки на цивільну інфраструктуру, наголосила вона.

"Це чистий терор, і Росія намагається паралізувати Україну, але ми не дозволимо цьому статися", - сказала фон дер Ляєн.

Говорячи про довготривалі потреби реконструкції, президентка Єврокомісії заявила про потребу втілити в життя принципи конференції з відновлення України у Лугано.

За її словами, Світовий банк оцінює шкоду від війни в 350 млрд євро і, як зазначила вона, це більше, ніж може дозволити собі надати одна країна чи союз.

"Нам потрібні всі. Велика сімка, ЄС, Європа, сильні партнери, як США, Канада, Японія, Британія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія і інші.І звісно нам потрібна експертиза наших партнерів з Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Світового банку, МВФ", - зазначила вона.

"Координаційна платформа, про яку міжнародна спільнота говорила останні місяці, має бути створена якомога скоріше, до кінця цього чи до початку наступного року", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила на необхідності вбудувати зусилля з відбудови у процес вступу України в ЄС.

"Україна буде лідирувати, для мене це першочергово. Прагнення і бажання українських людей будуть керувати нашими діями. І разом з триваючим відновленням Україна поєднає інвестиції і реформи з метою стати живою частиною майбутнього Європи. За допомогою законів і створених інституції потрібно підтримувати верховенство права, боротися з корупцією, мати гарні стандарти державного управління. Оскільки дорога до відбудови це шлях України до її мети, це сильний якір стати сучасною, процвітаючою країною", - заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України стане складним проєктом "на покоління", але це також можливість і зробити її більш передовою і сучасною, ніж до війни, поєднуючи цей процес із наближенням до вступу у Євросоюз.