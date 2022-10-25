Глава Еврокомиссии предложила вариант, как сделать восстановление Украины историей успеха

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что успех восстановления Украины будет зависеть от обеспечения трех ключевых моментов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в своей речи на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

"Прежде всего, мы должны обеспечить, чтобы Украина в течение всего времени получала помощь, в которой нуждается. Второе: нам нужна правильная архитектура, чтобы сделать поддержку широкой и инклюзивной. Третье: поскольку Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, мы должны встроить усилия по восстановлению Украины в ее путь в Евросоюз", - заявила фон дер Ляйен.

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Для начала, по ее словам, следует сосредоточиться на облегчении ежедневного выживания в условиях войны, чтобы иметь возможность платить необходимый минимум ежедневно, зарплаты силам обороны, учителям, врачам, пенсионерам.

"Согласно международным финансовым институтам, Украина нуждается в 3-5 млрд евро ежемесячно, только чтобы покрыть эти текущие расходы.

Здесь нужна надежная поддержка от ЕС, от наших друзей в США и конечно от международных финансовых институтов. Я считаю правильным, чтобы ЕС взял на себя часть и я работаю с государствами-членами, чтобы ЕС мог поддержать Украину печально до 1,5 млрд евро ежемесячно, что вместе составит около 18 млрд евро в 2023 году", - сказала президент Еврокомиссии.

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Параллельно Украина нуждается в быстром восстановлении уже сейчас, когда Россия проводит преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру, подчеркнула она.

"Это чистый террор, и Россия пытается парализовать Украину, но мы не позволим этому произойти", - сказала фон дер Ляйен.

Говоря о долговременных потребностях реконструкции, президент Еврокомиссии заявила о необходимости воплотить в жизнь принципы конференции по восстановлению Украины в Лугано.

По ее словам, Всемирный банк оценивает ущерб от войны в 350 млрд евро и, как отметила она, это больше, чем может позволить себе предоставить одна страна или союз.

"Нам нужны все. Большая семерка, ЕС, Европа, сильные партнеры, как США, Канада, Япония, Великобритания, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и другие, и конечно нам нужна экспертиза наших партнеров из Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, Всемирного банка, МВФ", - отметила она.

"Координационная платформа, о которой международное сообщество говорило последние месяцы, должна быть создана как можно скорее, до конца этого или до начала следующего года", - сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула необходимость встроить усилия по восстановлению в процесс вступления Украины в ЕС.

"Украина будет лидировать, для меня это в первую очередь. Стремление и желание украинских людей будут руководить нашими действиями. И вместе с продолжающимся восстановлением Украина соединит инвестиции и реформы с целью стать живой частью будущего Европы. С помощью законов и созданных институтов нужно поддерживать верховенство права, бороться с коррупцией, иметь хорошие стандарты государственного управления. Поскольку дорога к восстановлению это путь Украины к ее цели, это сильный якорь стать современной, процветающей страной", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.