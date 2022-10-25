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На Херсонщині окупанти обстріляли цивільне авто: двоє загиблих

Ірина БалачукВівторок, 25 жовтня 2022, 12:30
Фото з Facebook Рищука

Російські загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок у Херсонській області, у результаті чого двоє дорослих загинули, а дитина отримала поранення.

Джерело: мер Олешок Євген Рищук у Facebook

Пряма мова Рищука: "Вчора (24 жовтня – ред,) в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів) – осколкові поранення. Двоє загиблих – один помер на місті, друга на операційному столі. Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива".

Деталі: Мер Олешок зазначив, що окупанти розуміють, що їх витісняють, і дуже нервують, тому і стріляють у всіх, хто, на їхню думку, несе їм загрозу.

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Теми: Херсонська областьвійнажертви
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