На Херсонщині окупанти обстріляли цивільне авто: двоє загиблих

Російські загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок у Херсонській області, у результаті чого двоє дорослих загинули, а дитина отримала поранення.

Джерело: мер Олешок Євген Рищук у Facebook

Пряма мова Рищука: "Вчора (24 жовтня – ред,) в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів) – осколкові поранення. Двоє загиблих – один помер на місті, друга на операційному столі. Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива".

Деталі: Мер Олешок зазначив, що окупанти розуміють, що їх витісняють, і дуже нервують, тому і стріляють у всіх, хто, на їхню думку, несе їм загрозу.