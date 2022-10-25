На Херсонщине оккупанты обстреляли гражданское авто: двое погибших

Российские захватчики обстреляли автомобиль с жителями Олешек в Херсонской области, в результате чего двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения.

Источник: мэр Олешек Евгений Рищук в Facebook

Прямая речь Рищука: "Вчера (24 октября – ред,) в Олешковской ТО нелюди расстреляли машину с жителями Олешек (не остановились по требованию оккупантов) – осколочные ранения. Двое погибших – один умер на месте, вторая на операционном столе. Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива".

Детали: Мэр Олешек отметил, что оккупанты понимают, что их вытесняют, и очень нервничают, поэтому и стреляют у всех, кто, по их мнению, несет им угрозу.