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На Херсонщине оккупанты обстреляли гражданское авто: двое погибших

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 12:30
На Херсонщине оккупанты обстреляли гражданское авто: двое погибших
Фото из Facebook Рищука

Российские захватчики обстреляли автомобиль с жителями Олешек в Херсонской области, в результате чего двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения.

Источник: мэр Олешек Евгений Рищук в Facebook

Прямая речь Рищука: "Вчера (24 октября – ред,) в Олешковской ТО нелюди расстреляли машину с жителями Олешек (не остановились по требованию оккупантов) – осколочные ранения. Двое погибших – один умер на месте, вторая на операционном столе. Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива".

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Детали: Мэр Олешек отметил, что оккупанты понимают, что их вытесняют, и очень нервничают, поэтому и стреляют у всех, кто, по их мнению, несет им угрозу.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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