На Херсонщине оккупанты обстреляли гражданское авто: двое погибших
Вторник, 25 октября 2022, 12:30
Российские захватчики обстреляли автомобиль с жителями Олешек в Херсонской области, в результате чего двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения.
Источник: мэр Олешек Евгений Рищук в Facebook
Прямая речь Рищука: "Вчера (24 октября – ред,) в Олешковской ТО нелюди расстреляли машину с жителями Олешек (не остановились по требованию оккупантов) – осколочные ранения. Двое погибших – один умер на месте, вторая на операционном столе. Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива".
Детали: Мэр Олешек отметил, что оккупанты понимают, что их вытесняют, и очень нервничают, поэтому и стреляют у всех, кто, по их мнению, несет им угрозу.
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