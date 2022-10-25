Чехія з 25 жовтня не пускає росіян за туристичними й студентськими візами

У Чехії з 25 жовтня набуло чинності рішення, згідно з яким росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою-членом Євросоюзу, не можуть в'їжджати на територію країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чеський уряд ухвалив рішення 12 жовтня за пропозицією Міністерства закордонних справ.

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За даними МЗС, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян Росії. Нині особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту або культури, буде відмовлено у в'їзді.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Чехія стала першою державою-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії, наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого.

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Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. А з 30 вересня аналогічні обмеження запровадила і Фінляндія.