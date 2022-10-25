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Чехія з 25 жовтня не пускає росіян за туристичними й студентськими візами

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 12:32

У Чехії з 25 жовтня набуло чинності рішення, згідно з яким росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою-членом Євросоюзу, не можуть в'їжджати на територію країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чеський уряд ухвалив рішення 12 жовтня за пропозицією Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян Росії. Нині особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту або культури, буде відмовлено у в'їзді.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Чехія стала першою державою-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії, наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. 

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

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Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. А з 30 вересня аналогічні обмеження запровадила і Фінляндія.

Теми: ЧехіяРосіякордон
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