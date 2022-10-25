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Чехия с 25 октября не пускает россиян по туристическим и студенческим визам

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 12:32

В Чехии с 25 октября вступило в силу решение, согласно которому россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, не могут въезжать на территорию страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чешское правительство приняло решение 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.

По данным МИД, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан России. Сейчас лицам, прибывающим на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов в ответ на вторжение России в Украину.

Чехия стала первым государством-членом ЕС, которое приостановило выдачу виз для граждан России, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. 

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

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Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. А с 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия.

Темы: ЧехияРосcияграница
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