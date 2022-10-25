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Чехия с 25 октября не пускает россиян по туристическим и студенческим визам

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 12:32

В Чехии с 25 октября вступило в силу решение, согласно которому россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, не могут въезжать на территорию страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чешское правительство приняло решение 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.

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По данным МИД, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан России. Сейчас лицам, прибывающим на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов в ответ на вторжение России в Украину.

Чехия стала первым государством-членом ЕС, которое приостановило выдачу виз для граждан России, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. 

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Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. А с 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия.

Темы: ЧехияРосcияграница
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