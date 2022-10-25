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Луганщина: нацгвардійці показали, як виглядає зруйнована росіянами Білогорівка

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 12:51
Луганщина: нацгвардійці показали, як виглядає зруйнована росіянами Білогорівка
скриншот

Бійці Національної гвардії України утримують лінію оборони на Луганщині під щільним вогнем противника, який рівняє все з землею.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Гвардійці показали, як виглядає зруйнована окупантами Білогорівка на Луганщині. Це перше селище на Луганщині, яке звільнили наші захисники не так давно.

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Зазначається, що в запеклих боях тут бились захисники Калинівського полку Нацгвардії України та військовики Збройних сил. Гвардійці закріпили свої позиції та міцно тримають оборону й досі на цьому напрямку, зазначають в НГУ.

Як кажуть гвардійці, від селища не залишилось нічого. Все вщент зруйновано та розбито. Майже всі мешканці виїхали.

ВІДЕО ДНЯ

Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох жителів, які жили без світла, тепла і продовольства.

Теми: Луганська областьНацгвардіявійна
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