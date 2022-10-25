Луганщина: нацгвардійці показали, як виглядає зруйнована росіянами Білогорівка
Бійці Національної гвардії України утримують лінію оборони на Луганщині під щільним вогнем противника, який рівняє все з землею.
Джерело: пресслужба НГУ
Деталі: Гвардійці показали, як виглядає зруйнована окупантами Білогорівка на Луганщині. Це перше селище на Луганщині, яке звільнили наші захисники не так давно.
Зазначається, що в запеклих боях тут бились захисники Калинівського полку Нацгвардії України та військовики Збройних сил. Гвардійці закріпили свої позиції та міцно тримають оборону й досі на цьому напрямку, зазначають в НГУ.
Як кажуть гвардійці, від селища не залишилось нічого. Все вщент зруйновано та розбито. Майже всі мешканці виїхали.
Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох жителів, які жили без світла, тепла і продовольства.