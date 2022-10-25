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Луганщина: нацгвардейцы показали, как выглядит разрушенная россиянами Белогоровка

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 12:51
Луганщина: нацгвардейцы показали, как выглядит разрушенная россиянами Белогоровка
скриншот

Бойцы Национальной гвардии Украины удерживают линию обороны на Луганщине под плотным огнем противника, который сравнивает все с землей.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Гвардейцы показали, как выглядит разрушенная оккупантами Белогоровка на Луганщине. Это первый поселок на Луганщине, который освободили наши защитники не так давно.

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Отмечается, что в ожесточенных боях здесь сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении, отмечают в НГУ.

Как говорят гвардейцы, от поселка не осталось ничего. Все полностью разрушено и разбито. Почти все жители выехали.

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После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия.

Темы: Луганская областьНацгвардиявойна
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