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Луганщина: нацгвардейцы показали, как выглядит разрушенная россиянами Белогоровка

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 12:51
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Бойцы Национальной гвардии Украины удерживают линию обороны на Луганщине под плотным огнем противника, который сравнивает все с землей.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Гвардейцы показали, как выглядит разрушенная оккупантами Белогоровка на Луганщине. Это первый поселок на Луганщине, который освободили наши защитники не так давно.

Отмечается, что в ожесточенных боях здесь сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении, отмечают в НГУ.

Как говорят гвардейцы, от поселка не осталось ничего. Все полностью разрушено и разбито. Почти все жители выехали.

После зачистки города нацгвардейцы эвакуировали еще четырех жителей, которые жили без света, тепла и продовольствия.

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Темы: Луганская областьНацгвардиявойна
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