Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини

Російські загарбники обстріляли з міномета прикордоння Сумської області – за пів години зафіксували 10 "приходів".

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно ОК "Північ": "Армія окупантів обстріляла з міномету прикордоння Сумської області. З 09:35 до 10:00 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Рожковичів".

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Деталі: Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.