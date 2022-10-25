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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини

Ірина БалачукВівторок, 25 жовтня 2022, 13:15
Фото google.maps

Російські загарбники обстріляли з міномета прикордоння Сумської області – за пів години зафіксували 10 "приходів".

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно ОК "Північ": "Армія окупантів обстріляла з міномету прикордоння Сумської області. З 09:35 до 10:00 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Рожковичів".

Деталі: Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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