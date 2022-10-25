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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области

Ирина БалачукВторник, 25 октября 2022, 13:15
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области
Фото google.maps

Российские захватчики обстреляли из миномета приграничье Сумской области – за полчаса зафиксировали 10 "приходов".

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно ОК "Север": "Армия оккупантов обстреляла из миномета приграничье Сумской области. С 09:35 до 10:00 наблюдатели зафиксировали 10 приходов, предположительно из миномета 120 мм, в районе Рожковичей".

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Детали: Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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