Мелоні: Італія лишиться партнером хороброго народу України у боротьбі з РФ

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Рим не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.

Про це вона заявила у своєму першому зверненні до італійського парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

Як заявила Мелоні, найближчим "вузлом, який потрібно буде розв'язати", буде вузол енергетики. При цьому вона наголосила, що "піддатися на шантаж Путіна - означає поглибити проблему".

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"Свобода має свою ціну" - заявила Мелоні.

Водночас, за словами прем'єрки, Італія і надалі залишатиметься партнером хороброго українського народу, який протистоїть російській агресії" не лише "тому, що ми не можемо прийняти війну, але й тому, що це найкращий спосіб відстоювати наші національні інтереси".

Вона нагадала, що Італія є країною, яка завдяки своїм фізико-географічним характеристикам може більше інвестувати у відновлювану енергетику, зменшуючи таким чином свою залежність від іноземних держав.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в суботу лідерка "Братів Італії" Джорджія Мелоні та міністри її уряду склали присягу. Першій в історії республіки жінці-прем'єру менш ніж через місяць після виборів президент Серджо Маттарелла доручив сформувати новий уряд.

Перед тим вона оголосила членів свого кабінету.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.