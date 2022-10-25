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Мелони: Италия останется партнером храброго народа Украины в борьбе с РФ

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 13:35

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина и останется партнером Украины.

Об этом она заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Как заявила Мелони, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что "поддаться на шантаж Путина - значит углубить проблему".

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"Свобода имеет свою цену" - заявила Мелони.

В то же время, по словам премьера, Италия и в дальнейшем будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии "не только потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы".

Она напомнила, что Италия является страной, которая благодаря своим физико-географическим характеристикам может больше инвестировать в возобновляемую энергетику, уменьшая таким образом свою зависимость от иностранных государств.

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Напомним, в субботу лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони и министры ее правительства приняли присягу. Первой в истории республики женщине-премьеру менее чем через месяц после выборов президент Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство.

Перед тем она объявила членов своего кабинета.

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по вопросам Италии Виктории Вдовиченко.

Темы: ИталияУкраинавойна
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