Ріші Сунак офіційно став прем’єр-міністром Британії

Король Британії Чарльз ІІІ попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Король прийняв Ріші Сунака у Букінгемському палаці.

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Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Перед цим попередниця Сунака Ліз Трасс прибула до короля на аудієнцію, щоб офіційно заявити про свою відставку. Король відставку прийняв. На посаді глави уряду Ліз Трасс пробула 49 днів.

Нагадаємо, Трасс минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді, й розпочалися вибори нового лідера Консервативної партії.

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У понеділок стало відомо, що Пенні Мордонт відкликала свою кандидатуру на посаду очільниці торі, у результаті чого її автоматично посів колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів (останнє він очолював з лютого 2020 по липень 2022 року).

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