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Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 13:39
Риши Сунак. Фото gettyimages.com

Король Великобритании Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Король принял Риши Сунака в Букингемском дворце. 

Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании. Он является третьим премьером в этом году и войдет на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства за последние два века. 

 

Перед этим предшественница Сунака Лиз Трасс прибыла к королю на аудиенцию, чтобы официально заявить о своей отставке. Король отставку принял. На посту главы правительства Лиз Трасс пробыла 49 дней. 

Напомним, Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности, и начались выборы нового лидера Консервативной партии.

В понедельник стало известно, что Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру на пост главы тори, в результате чего ее автоматически занял бывший министр финансов Риши Сунак.

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42-летний Сунак входит в список 250 самых богатых британцев, в значительной степени он попал туда благодаря жене Акшати Мурти, которая является дочерью индийского бизнесмена-миллиардера Нараяны Мурти. 

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов (последнее он возглавлял с февраля 2020 по июль 2022 года).

Читайте также: Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии.

Темы: СунакВеликобританияпремьер
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