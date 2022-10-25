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Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 13:39
Риши Сунак официально стал премьер-министром Британии
Риши Сунак. Фото gettyimages.com

Король Великобритании Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Король принял Риши Сунака в Букингемском дворце. 

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Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании. Он является третьим премьером в этом году и войдет на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства за последние два века. 

 

Перед этим предшественница Сунака Лиз Трасс прибыла к королю на аудиенцию, чтобы официально заявить о своей отставке. Король отставку принял. На посту главы правительства Лиз Трасс пробыла 49 дней. 

Напомним, Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности, и начались выборы нового лидера Консервативной партии.

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В понедельник стало известно, что Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру на пост главы тори, в результате чего ее автоматически занял бывший министр финансов Риши Сунак.

42-летний Сунак входит в список 250 самых богатых британцев, в значительной степени он попал туда благодаря жене Акшати Мурти, которая является дочерью индийского бизнесмена-миллиардера Нараяны Мурти. 

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов (последнее он возглавлял с февраля 2020 по июль 2022 года).

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Темы: СунакВеликобританияпремьер
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