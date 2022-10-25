Росіяни майже не випускають охочих виїхати з окупованих територій

Російські окупанти фактично перестали випускати евакуаційний транспорт із окупованих районів на підконтрольну Києву територію.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, міський голова Мелітополя Іван Федоров

Дослівно Мінреінтеграції: "Упродовж поточного місяця не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій. Хоча наразі, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати з ТОТ майже вичерпана.

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Окупанти фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо.

Як результат – майже за місяць вдалося виїхати лише невеликій кількості людей. Стільки раніше виїжджало за 1-2 доби. З Херсонщини евакуювалися понад 1,3 тисячі осіб, із Запорізької області – близько 1,4 тисячі громадян".

Деталі: Вранці 25 жовтня мер Мелітополя повідомив, що окупанти фактично тримають у заручниках населення окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

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За даними Федорова, у понеділок 24 жовтня з окупованих частин 4-х областей України загарбники випустили до Запоріжжя всього 139 людей, із них 18 жителів Мелітополя і району. А в неділю 23 жовтня взагалі влаштували вихідний і не випустили жодної людини.

"Тисячі людей щодня хочуть виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Натомість через єдиний шлях евакуації в сторону Запоріжжя – блок-пост у Василівці Запорізької області – рашисти випускають одиниці", – обурився Федоров.

Він зазначив, що альтернативним шляхом виїзду залишаються окуповані території: через Крим або через Новоазовськ Донецької області.

"Дорога може займати довгий час, проте з огляду на небезпеку життя в окупації необхідно евакуюватись", – зазначив Федоров.

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Тим часом Мінреінтеграції повідомляє, що зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення. Повідомити про бажання евакуюватися можна через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot чи на гарячу лінію 15-48.

Міністерство також інформує, що за жовтень із небезпечних регіонів, тимчасово окупованих територій та деокупованих територій (ТОТ і ДОТ) евакуювалося близько 18 тисяч українців.

Щодня у більш безпечні регіони центральної та західної України виїжджає близько тисячі громадян.

Зокрема, триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донеччини до більш безпечних регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю.

Загалом із Донеччини евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю.