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Россияне почти не выпускают желающих выехать с оккупированных территорий

Елена РощинаВторник, 25 октября 2022, 14:31
Российские военные в оккупированной Васильевке Запорожской области, фото Виктории Рощиной для УП

Российские оккупанты фактически перестали выпускать эвакуационный транспорт из оккупированных районов на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, городской глава Мелитополя Иван Федоров

Дословно Минреинтеграции: "В течение текущего месяца не прекращалась эвакуация с временно оккупированных территорий. Хотя сейчас, к сожалению, она идет слишком тяжело. Возможность выехать из ВОТ почти исчерпана. 

Оккупанты фактически прекратили пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей. Они создают любые препятствия: требуют лицензии у перевозчиков, применяют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили и тому подобное.

Как результат – за почти месяц удалось выехать лишь небольшому количеству людей. Столько раньше выезжало за 1-2 суток. Из Херсонской области эвакуировались более 1,3 тысячи человек, из Запорожской области – порядка 1,4 тысячи граждан".

Детали: Утром 25 октября мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты фактически держат в заложниках население оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По данным Федорова, в понедельник 24 октября с оккупированных частей 4-х областей Украины захватчики выпустили в Запорожье всего 139 человек, из них 18 жителей Мелитополя и района. А в воскресенье 23 октября вообще устроили выходной и не выпустили ни одного человека. 

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"Тысячи людей ежедневно хотят выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако через единственный путь эвакуации в сторону Запорожья – блок-пост в Васильевке Запорожской области – рашисты выпускают единицы", - возмутился Федоров. 

Он отметил, что альтернативным путем выезда остаются оккупированные территории: через Крым или через Новоазовск Донецкой области. 

"Дорога может занимать долгое время, однако учитывая опасность жизни в оккупации необходимо эвакуироваться", – отметил Федоров.

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Между тем Минреинтеграции сообщает, что растут темпы эвакуации с освобожденных территорий, где накануне зимы пока невозможно восстановить системы жизнеобеспечения. Сообщить о желании эвакуироваться можно через чат-бот - Minre_1548_Help_Bot или на горячую линию 15-48.

Министерство также информирует, что за октябрь из опасных регионов, временно оккупированных территорий и деоккупированных территорий (ВОТ и ДОТ) эвакуировалось около 18 тысяч украинцев. 

Ежедневно в более безопасные регионы центральной и западной Украины выезжает около тысячи граждан.

В частности, продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. Только за прошлый месяц из Донецкой области в более безопасные регионы Украины выехало более 5 тысяч человек, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью.

Всего из Донецкой области эвакуировалось порядка 1,1 миллиона мирных граждан, среди которых более 131 тысячи детей и более 24 тысяч человек с инвалидностью.

Темы: оккупацияэвакуацияЗапорожская областьХерсонская область
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