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"На концерт Кобзона": спецпризначенці СБУ знищили російську БМП-3 і дві позиції окупантів

Валентина РоманенкоВівторок, 25 жовтня 2022, 14:59
На концерт Кобзона: спецпризначенці СБУ знищили російську БМП-3 і дві позиції окупантів
ЦСО «А». ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України показала нові результати роботи своїх спецпризначеців ЦСО "А" із демілітаризації окупантів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Під час аеророзвідки було виявлено російську БМП-3. Тактична група наших розвідників висунулась за передові позиції та знищила її влучним пострілом із ПТРК "Стугна".

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На іншому напрямку після прямого влучання гранати РГО з ударного дрону один із окупантів вирушив на "концерт Кобзона" в ролі виконавця акробатичних трюків у повітрі".

Деталі: Ще одну позицію російських окупантів, яку вони облаштували у захоплених дачних будинках, спецпризначенці СБУ відпрацювали мінометним вогнем.

ВІДЕО ДНЯ

Напрямок та часові рамки подій не розкриваються.

Теми: СБУвійна
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