"На концерт Кобзона": спецназ СБУ уничтожил российскую БМП-3 и две позиции оккупантов

Служба безопасности Украины показала новые результаты работы своих спецназовцев ЦСО "А" по демилитаризации оккупантов.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Во время аэроразведки была обнаружена российская БМП-3. Тактическая группа наших разведчиков выдвинулась за передовые позиции и уничтожила ее точным выстрелом из ПТРК "Стугна".

На другом направлении после прямого попадания гранаты РГО с ударного дрона один из оккупантов отправился на "концерт Кобзона" в роли исполнителя акробатических трюков в воздухе".

Детали: Еще одну позицию российских оккупантов, которую они обустроили в захваченных дачных домах, спецназовцы СБУ отработали минометным огнем.

Направление и временные рамки эффективной работы не раскрываются.