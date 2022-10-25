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Штайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 15:48
Штайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
Штайнмаєр - у лівому нижньому кутику. фото @barthreb

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений спуститися в укриття через повітряну тривогу. 

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Після прибуття Штайнмаєра до Корюківки було оголошено повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.

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Німецькому президенту довелося "вести спонтанну розмову" з цивільним населенням у бомбосховищі, пише видання.

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Пізніше у вівторок Штайнмаєр має повернутися до Києва та зустрітися, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі незрозуміло, як на його плани вплине повітряна тривога.

Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили. 

Теми: війнаНімеччинаповітряна тривога
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