Штайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений спуститися в укриття через повітряну тривогу.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Після прибуття Штайнмаєра до Корюківки було оголошено повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.

Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO October 25, 2022

Німецькому президенту довелося "вести спонтанну розмову" з цивільним населенням у бомбосховищі, пише видання.

Пізніше у вівторок Штайнмаєр має повернутися до Києва та зустрітися, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.

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Наразі незрозуміло, як на його плани вплине повітряна тривога.

Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок вранці. Він мав намір зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили.