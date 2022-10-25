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Штайнмайер прятался в укрытии во время воздушной тревоги на Черниговщине

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 15:48
Штайнмайер - в левом нижнем углу. фото @barthreb

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области был вынужден спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги. 

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По прибытии Штайнмайера в Корюковку была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала, когда Штайнмайер общался со СМИ.

Немецкому президенту пришлось "вести спонтанный разговор" с гражданским населением в бомбоубежище, пишет издание.

Позже во вторник Штайнмайер должен вернуться в Киев и встретиться, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Пока непонятно, как на его планы повлияет воздушная тревога.

Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти имели беспокойство по поводу безопасности.

В прошлом году Штайнмайер тоже посещал Корюковку, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей, а сам городок сожгли.

Темы: войнаГерманиявоздушная тревога
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