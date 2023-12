Штайнмайер прятался в укрытии во время воздушной тревоги на Черниговщине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области был вынужден спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По прибытии Штайнмайера в Корюковку была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала, когда Штайнмайер общался со СМИ.

Реклама:

Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO