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На Херсонщині захисники знищили 13 цілей ворога

Ірина БалачукВівторок, 25 жовтня 2022, 17:17
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські захисники у Херсонській області знищили 13 цілей загарбників, зокрема, два склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ та 6 одиниць військової автомобільної техніки.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 омбр та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів.

Серед них 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувався особовий склад". 

Деталі: Зазначається, що ці об'єкти, які ворожа армія використовувала для утримання регіону, вразили завдяки успішно проведеній дорозвідці двома зведеними групами 28-ої омбр та 27-ої Печерської бригади НГУ.

Теми: Херсонська областьвійна
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