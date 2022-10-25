На Херсонщині захисники знищили 13 цілей ворога
Вівторок, 25 жовтня 2022, 17:17
Українські захисники у Херсонській області знищили 13 цілей загарбників, зокрема, два склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ та 6 одиниць військової автомобільної техніки.
Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно ОК "Південь": "На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 омбр та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів.
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Серед них 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувався особовий склад".
Деталі: Зазначається, що ці об'єкти, які ворожа армія використовувала для утримання регіону, вразили завдяки успішно проведеній дорозвідці двома зведеними групами 28-ої омбр та 27-ої Печерської бригади НГУ.
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