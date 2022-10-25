На Херсонщине защитники уничтожили 13 целей врага

Украинские защитники в Херсонской области уничтожили 13 целей захватчиков, в частности, два склада с боекомплектом, танк, МТ-ЛБ и 6 единиц военной автомобильной техники.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "На Херсонщине силами мобильного подразделения Курта 28 омбр и подразделения Нацгвардии было уничтожено 13 целей оккупантов.

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Среди них 2 склада с боекомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 единиц военной автомобильной техники, в том числе 4 джипа и 2 блиндажа, где скрывался личный состав".

Детали: Отмечается, что эти объекты, которые вражеская армия использовала для удержания региона, поразили благодаря успешно проведенной доразведке двумя сводными группами 28-й омбр и 27-й Печерской бригады НГУ.