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Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 17:20

Президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Владіміра Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Джо Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні.

Про це повідомляє France24, пише "Європейська правда".

"Я закликав Папу Франциска зателефонувати Владіміру Путіну і патріарху Московському Кирилу, а також Джо Байдену", - сказав Макрон в інтерв'ю тижневику Le Point після бесіди з понтифіком у Ватикані.

"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів, щоб сприяти мирному процесу в Україні. Джо Байден має справжні довірчі відносини з Папою Римським. Папа може мати вплив на нього для відновлення американської участі в Гаїті та Україні", - сказав Макрон.

Раніше Макрон, виступаючи з промовою на міжнародній конференції, заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

У відповідь постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РПЦ ніхто не маніпулює, вона є складовою злочинного режиму.

Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

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Теми: МакронПапа РимськийПутінБайден
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