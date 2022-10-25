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Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 17:20

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска призвать Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла и президента США Джо Байдена "способствовать мирному процессу" в Украине.

Об этом сообщает France24, пишет "Европейская правда".

"Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену", - сказал Макрон в интервью еженедельнику Le Point после беседы с понтификом в Ватикане.

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"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров, чтобы способствовать мирному процессу в Украине. Джо Байден имеет настоящие доверительные отношения с Папой Римским. Папа может иметь влияние на него для восстановления американского участия в Гаити и Украине", - сказал Макрон.

Ранее Макрон, выступая с речью на международной конференции, заявил, что Русская православная церковь позволяет властям страны манипулировать собой для оправдания войны в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

В ответ постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РПЦ никто не манипулирует, она является составляющей преступного режима.

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Напомним, Макрон считает, что мирное решение войны России против Украины возможно, но такое решение должен принимать Киев.

Темы: МакронПапа РимскийПутинБайден
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