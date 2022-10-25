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Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 17:20

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска призвать Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла и президента США Джо Байдена "способствовать мирному процессу" в Украине.

Об этом сообщает France24, пишет "Европейская правда".

"Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену", - сказал Макрон в интервью еженедельнику Le Point после беседы с понтификом в Ватикане.

"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров, чтобы способствовать мирному процессу в Украине. Джо Байден имеет настоящие доверительные отношения с Папой Римским. Папа может иметь влияние на него для восстановления американского участия в Гаити и Украине", - сказал Макрон.

Ранее Макрон, выступая с речью на международной конференции, заявил, что Русская православная церковь позволяет властям страны манипулировать собой для оправдания войны в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

В ответ постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РПЦ никто не манипулирует, она является составляющей преступного режима.

Напомним, Макрон считает, что мирное решение войны России против Украины возможно, но такое решение должен принимать Киев.

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Темы: МакронПапа РимскийПутинБайден
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