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Повернення Криму відновить справжній мир - Зеленський

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 17:26
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що справжній мир, який закінчить війну Росії проти України, можливий лише після повернення окупованого Криму.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи, що проходить у Хорватії, повідомляє "Європейська правда".

"З нього (Криму. - Ред.) все почалося. Його повернення означатиме відродження справжнього миру. Російський потенціал агресії буде знищений до кореня, коли український прапор буде знову на своєму законному місці у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарм. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим", - зауважив президент. 

Він наголосив, що реінтегрувати Крим буде нелегко після років окупації, "але завдяки нашій співпраці ми і це зможемо забезпечити".

Окремо Зеленський запропонував створити на основі Кримської платформи подібні майданчики для деокупації Придністров'я та Абхазії.

"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які колись були поневолені - від Придністров'я і Абхазії до північних територій", - сказав президент України.

Як повідомлялося, проросійський президент Хорватії проігнорував парламентський саміт Кримської платформи у Загребі.

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Теми: КримЗеленськийокупаціяРосія
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