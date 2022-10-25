Возвращение Крыма восстановит настоящий мир - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что настоящий мир, который закончит войну России против Украины, возможен только после возвращения оккупированного Крыма.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на первом парламентском саммите Крымской платформы, который проходит в Хорватии, сообщает "Европейская правда".

"С него (Крыма. - Ред.) все началось. Его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен до корня, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от использования Россией как плацдарм. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится безопаснее", - отметил президент.

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Он отметил, что реинтегрировать Крым будет нелегко после лет оккупации, "но благодаря нашему сотрудничеству мы и это сможем обеспечить".

Отдельно Зеленский предложил создать на основе Крымской платформы подобные площадки для деоккупации Приднестровья и Абхазии.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые когда-то были порабощены - от Приднестровья и Абхазии до северных территорий", - сказал президент Украины.

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Как сообщалось, пророссийский президент Хорватии проигнорировал парламентский саммит Крымской платформы в Загребе.