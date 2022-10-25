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Возвращение Крыма восстановит настоящий мир - Зеленский

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 17:26
Возвращение Крыма восстановит настоящий мир - Зеленский
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что настоящий мир, который закончит войну России против Украины, возможен только после возвращения оккупированного Крыма.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на первом парламентском саммите Крымской платформы, который проходит в Хорватии, сообщает "Европейская правда".

"С него (Крыма. - Ред.) все началось. Его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен до корня, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от использования Россией как плацдарм. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится безопаснее", - отметил президент. 

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Он отметил, что реинтегрировать Крым будет нелегко после лет оккупации, "но благодаря нашему сотрудничеству мы и это сможем обеспечить".

Отдельно Зеленский предложил создать на основе Крымской платформы подобные площадки для деоккупации Приднестровья и Абхазии.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые когда-то были порабощены - от Приднестровья и Абхазии до северных территорий", - сказал президент Украины.

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Как сообщалось, пророссийский президент Хорватии проигнорировал парламентский саммит Крымской платформы в Загребе.

Темы: КрымЗеленскийоккупацияРосcия
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