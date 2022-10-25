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Байден очікує від нового прем'єра Британії продовження спільної допомоги Україні

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 18:40

Президент Сполучених Штатів Джо Байден очікує співпрацю з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, в тому числі у питаннях допомоги Україні.

Про це він написав у Twitter, вітаючи його з призначенням, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю Ріші Сунака з призначенням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Я з нетерпінням очікую на посилення нашої співпраці з питань, що мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України", - йдеться у повідомленні.

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У вівторок Ріші Сунак офіційно став новим прем'єром Британії після того, як король Чарльз III попросив його сформувати уряд.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Нагадаємо, Ліз Трасс минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді, й розпочалися вибори нового лідера Консервативної партії.

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Теми: БайденВелика Британія
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