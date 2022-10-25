Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден ожидает от нового премьера Британии продолжения совместной помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 18:40

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает сотрудничество с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в том числе в вопросах помощи Украине.

Об этом он написал в Twitter, поздравляя его с назначением, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Риши Сунака с назначением на должность премьер-министра Великобритании. Я с нетерпением ожидаю усиления нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение нашей решительной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Во вторник Риши Сунак официально стал новым премьером Британии после того, как король Чарльз III попросил его сформировать правительство.

Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании. Он является третьим премьером в этом году и войдет на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства за последние два века.

Напомним, Лиз Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности, и начались выборы нового лидера Консервативной партии.

Читайте также: Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденВеликобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников

Веерные отключения: электроснабжение по всей Украине ограничили второй день подряд

Симоньян и Затулину запретили въезд в Армению

фотоАрестована коллаборационистка, передавшая оккупантам 2 млн грн, украденных у "Укрпочты" - СБУ

Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности

Кремль использует объявление военного положения для облегчения мобилизации – ISW

Все новости...
Байден
Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену
Байден собирается снова баллотироваться в президенты США
Байден объяснил, почему США "потратили много денег на помощь украинцам"
Последние новости
12:14
фотоВ оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в палатках, готовят на кострах – горсовет
12:11
Резников не думает, что россияне досидят в Херсоне до уличных боев
12:01
Оккупанты оставили часть Запорожской области без газа – Сопротивление
11:59
инфографикаС начала года на соцвыплаты из госбюджета направлено 305 миллиардов – Минфин
11:58
РФ пытается вербовать афганских коммандос на войну в Украине - СМИ
11:57
"Открытая граница": на границе с Румынией завершают обустройство нового пункта пропуска
11:41
Стал серьезнее относиться к жизни: нацгвардеец о службе и боевом ранении
11:36
11 лет тюрьмы получил насильник 13-летней девочки, который убегал от полиции по крышам Киева
11:25
Mercedes-Benz уходит из России, продает активы
11:21
Вечером на Полтавщине проведут учебные стрельбы
Все новости...