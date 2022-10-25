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Байден ожидает от нового премьера Британии продолжения совместной помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 18:40

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает сотрудничество с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в том числе в вопросах помощи Украине.

Об этом он написал в Twitter, поздравляя его с назначением, сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Риши Сунака с назначением на должность премьер-министра Великобритании. Я с нетерпением ожидаю усиления нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение нашей решительной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

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Во вторник Риши Сунак официально стал новым премьером Британии после того, как король Чарльз III попросил его сформировать правительство.

Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании. Он является третьим премьером в этом году и войдет на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства за последние два века.

Напомним, Лиз Трасс на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности, и начались выборы нового лидера Консервативной партии.

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Темы: БайденВеликобритания
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