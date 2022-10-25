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Сунак не став міняти міністра оборони й главу МЗС Британії

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 19:00

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирішив не змінювати очільників міністерств оборони та закордонних справ – Бена Воллеса й Джеймса Клеверлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Оглядачі припускали, що на посаду міністра закордонних справ Сунак може призначити лідерку Палати громад Пенні Мордонт, яка також боролася за посаду лідера Консервативної партії, але в останній момент зняла кандидатуру.

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Що стосується Воллеса, то він раніше заявляв, що не буде лишатися в уряді, якщо там не підтримають анонсовану ще Борисом Джонсоном мету збільшити військові витрати до 3% ВВП до 2030 року.

Також стало відомо, що Сунак вирішив не змінювати міністра фінансів Джеремі Ганта, якого призначила його попередниця Ліз Трасс після провалу податкової реформи. Соратник нового прем'єра Британії, Домінік Рааб, повернувся в кабмін на посаду заступника глави уряду та міністра юстиції.

У найближчі години, як очікується, Ріші Сунак остаточно сформує свій уряд. Він заявляв, що той має складатися з "талантів" і "зрілих" людей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в понеділок колишній міністр фінансів Ріші Сунак посів посаду лідера Консервативної партії Британії після того, як лишився єдиним претендентом на посаду. У вівторок він був призначений прем'єр-міністром.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мурті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяни Мурті. 

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів (останнє він очолював з лютого 2020 по липень 2022 року).

Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

Теми: Велика БританіяСунак
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