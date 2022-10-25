Сунак не стал менять министра обороны и главу МИД Британии

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил не менять руководителей министерств обороны и иностранных дел - Бена Уоллеса и Джеймса Клеверли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Обозреватели предполагали, что на должность министра иностранных дел Сунак может назначить лидера Палаты общин Пенни Мордонт, которая также боролась за пост лидера Консервативной партии, но в последний момент сняла кандидатуру.

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Что касается Уоллеса, то он ранее заявлял, что не будет оставаться в правительстве, если там не поддержат анонсированную еще Борисом Джонсоном цель увеличить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году.

Также стало известно, что Сунак решил не менять министра финансов Джереми Ганта, которого назначила его предшественница Лиз Трасс после провала налоговой реформы. Соратник нового премьера Британии, Доминик Рааб, вернулся в кабмин на должность заместителя главы правительства и министра юстиции.

В ближайшие часы, как ожидается, Риши Сунак окончательно сформирует свое правительство. Он заявлял, что то должно состоять из "талантов" и "зрелых" людей.

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Напомним, в понедельник бывший министр финансов Риши Сунак занял пост лидера Консервативной партии Британии после того, как остался единственным претендентом на должность. Во вторник он был назначен премьер-министром.

42-летний Сунак входит в список 250 самых богатых британцев, в значительной степени он попал туда благодаря жене Акшати Мурти, которая является дочерью индийского бизнесмена-миллиардера Нараяны Мурти.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилстроительства и финансов (последнее он возглавлял с февраля 2020 по июль 2022 года).

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