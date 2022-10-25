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ЗСУ вразили 20 районів зосередження живої сили і озброєння ворога – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 25 жовтня 2022, 19:13

Протягом поточної доби 25 жовтня українські захисники уразили 20 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів. 

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів".

Деталі: Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території і зосереджують зусилля на стримуванні ЗСУ. Разом з тим, ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них - Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

Противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському,  Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Ворог завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро.

Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БпЛА різних типів.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації.

В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків.

За наявною інформацією, для поповнення підрозділів ПВК, до Станиці Луганської, з території Росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим "правоохоронцям" заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців.

Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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