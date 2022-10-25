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ВСУ поразили 20 районов сосредоточения живой силы и вооружения врага - Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 25 октября 2022, 19:13
ВСУ поразили 20 районов сосредоточения живой силы и вооружения врага - Генштаб

В течение текущих суток 25 октября украинские защитники поразили 20 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов. 

Источник: Генштаб 

Дословно: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БпЛА.

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Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов".

Детали: Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ. Вместе с тем, враг не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование местности на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы 25 населенных пунктов. Среди них - Никополь Днепропетровской области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка в Херсонской области.

Противник осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

Враг нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов. Российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр.

Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов БпЛА различных типов.

Российские оккупационные войска для пополнения текущих потерь продолжают мероприятия принудительной мобилизации.

Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

По имеющейся информации, для пополнения подразделений ЧВК, в Станицу Луганскую, с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым "правоохранителям" запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

Для пополнения потерь на Запорожском направлении, в населенный пункт Волковка, прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотично передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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