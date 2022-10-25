На Херсонщині знищили 30 окупантів, сотня під завалами – Генштаб

У Генштабі підтвердили, що внаслідок удару по окупантах у населеному пункті Каїри Херсонської області знищили 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника".

Деталі: Крім того, в населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом.

Напередодні 24 жовтня у соцмережах поширювали відео, ймовірно, із села Каїри.

Зазначалося, що українські захисники завдали ракетного удару по базі "кадировців" в тимчасово окупованій Херсонській області.