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На Херсонщині знищили 30 окупантів, сотня під завалами – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 25 жовтня 2022, 19:42
На Херсонщині знищили 30 окупантів, сотня під завалами – Генштаб

У Генштабі підтвердили, що внаслідок удару по окупантах у населеному пункті Каїри Херсонської області знищили 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника.

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника".

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Деталі: Крім того, в населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом.

Напередодні 24 жовтня у соцмережах поширювали відео, ймовірно, із села Каїри.

Зазначалося, що українські захисники завдали ракетного удару по базі "кадировців" в тимчасово окупованій Херсонській області. 

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнаГенштаб
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